ABN Amro: Dalende verkoop vleesvervangers tijdelijke dip

AMSTERDAM – De dalende verkopen van vlees- en zuivelvervangers is voor een belangrijk deel een correctie op de hoge supermarktverkopen in 2020 en 2021. Daarnaast daalt de koopkracht van consumenten en zijn ze kritischer op uitgaven. Er is echter nog veel potentieel om door te groeien.