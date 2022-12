Video: Eric Leebeek (Plus) en Michel Mattheeuws (Nettorama) over winnen GfK kerstrapport

UTRECHT/OOSTERHOUT – Norman Buysse (GfK) maakt in Utrecht en Oosterhout bekend dat Plus landelijk de beste formule heeft en Nettorama de beste regionale keten is. Eric Leebeek: 'Deze prijs koesteren wij.'