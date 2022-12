Inkopers bezorgd over te hoge prijs én te weinig beschikbaarheid

ZEIST - De top van de Nederlandse supermarkten ziet het bijna als een maatschappelijke plicht om de boodschappen betaalbaar te houden. Verder is er kritiek op leveranciers: ze kunnen meer doen aan beschikbaarheid van assortiment. Saïd Belhassan, verantwoordelijk voor inkoop bij Superunie, over de levernaciers: ‘En wellicht ook accepteren dat een iets mindere procentuele winst in een jaar prima is.’