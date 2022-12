Familie Linders: Weloverwogen stap die pijn doet

Supermarktketen Jan Linders is nog volledig eigendom van de oprichtersfamilie. Oprichter Jan Linders werd vanwege zijn verdiensten in 2006 zelfs uitgeroepen tot de grootste Limburger. Het familiebedrijf blijft bestaan, Jan Linders gaat verder als franchise-organisatie van Albert Heijn, maar de formule houdt op te bestaan. De winkels die niet meekunnen naar Albert Heijn, krijgen een nieuwe eigenaar.

Ruth Linders: Het doet ons pijn

Twee leden van de familie Linders zijn actief binnen het management van het bedrijf. Ruth Linders is unitmanager vers. Zij reageert met een combinatie van spijt en optimisme op de gesloten deal. ‘Natuurlijk doet het ons pijn dat Jan Linders na bijna 60 jaar als zelfstandige supermarktformule gaat verdwijnen. Wat echter generatie op generatie de intentie is geweest, is duurzaam en toekomstgericht ondernemen. Dat blijft en we zijn ervan overtuigd dat we door onze krachten te bundelen met Albert Heijn, we onze organisatie succesvol laten voortbestaan. We hebben veel tijd en aandacht besteed aan het elkaar goed leren kennen. Hierdoor zetten we deze stap in vol vertrouwen.’

‘Ik ben erg dankbaar voor alles wat ik van mijn vader Leo Linders geleerd heb. Niet alleen over supermarkten, maar zeker ook als mens en als ondernemer’, zegt Ruth Linders ook in een persoonlijke noot op Linkedin:

Jonas Linders: Weloverwogen nieuw hoofdstuk

Jonas Linders is strategie business development manager bij Jan Linders en samen met vader Leo en zus Ruth mede-eigenaar van het supermarktbedrijf. ‘Het is binnen Jan Linders geen geheim dat we onze opties aan het verkennen waren om een gezonde toekomst voor ons bedrijf te organiseren. Daarbij stond voor ons als familie voorop dat we willen blijven ondernemen in deze sector en dat we onze medewerkers hierin mee willen nemen. Dat kan op deze manier. We investeren weloverwogen in een nieuw hoofdstuk voor het familiebedrijf.’ Op Linkedin reageert Jona Linders ook. Hij neemt met spijt afscheid van collega’s en noemt zijn vader Leo Linders ‘groots’.