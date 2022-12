Overname: Jan Linders gaat verder als Albert Heijn-franchiser

Distrifood berichtte eerder vandaag al dat een overname van Jan Linders door Albert Heijn aanstaande was. Dit nieuws werd vervolgens vanuit Jan Linders formeel ontkend. Uiteindelijk blijkt het te gaan om een klein verschil. Jan Linders gaat als franchisenemer van Albert Heijn verder, waarbij het grootste deel van de winkels wordt omgebouwd. Medewerkers van deze supermarkten blijven werkzaam in hun winkel.

Niet alle Jan Linders-supermarkten over naar Albert Heijn

Albert Heijn meldt dat niet alle winkels in de transactie zijn inbegrepen. Een niet nader gespecificeerd aantal supermarkten gaat niet om naar Albert Heijn. Als onderdeel van de deal neemt Jan Linders een tiental supermarkten van Albert Heijn in het zuiden van het land over en gaat deze als franchiser bestieren. Medewerkers van deze supermarkten blijven ook werkzaam in hun winkel, met Jan Linders als werkgever.

Distributiecentrum Jan Linders overgenomen door Albert Heijn

Het distributiecentrum (dc) van Jan Linders in Nieuw Bergen wordt overgenomen door Albert Heijn, waarbij het de functie van dc blijft vervullen. Alle medewerkers van het distributiecentrum behouden hun baan. Werkgelegenheid in de regio blijft hiermee ook gewaarborgd. Het Service Kantoorvan Jan Linders gaat in een nieuwe en compacte vorm verder als Service Kantoor van de franchiseonderneming. Het is niet direct duidelijk hoeveel banen hierbij eventueel verloren gaan.

Ferry Moolenschot: Moedige en verstandige zet

Volgens Ferry Moolenschot, CEO van Jan Linders, is de stap een moedige en een verstandige binnen de huidige omstandigheden van verregaande digitalisering en snel veranderende klantverwachtingen. Deze vragen volgens hem structureel om stevige investeringen en een hoog innovatietempo om concurrerend te blijven. Dat was voor Jan Linders zelfstandig op de lange termijn niet meer te doen. Moolenschot: ‘Ik realiseer me dat dit besluit een flinke verandering betekent voor onze collega’s, klanten en relaties. Onder andere voor de medewerkers op het Service Kantoor, waar banen komen te vervallen. Voor hen wordt daarom samen met de ondernemingsraad een ruimhartig sociaal plan opgesteld en zij worden van baan naar baan begeleid. Voor de supermarkten die niet meegaan in de nieuwe franchiseonderneming, wordt een toekomstvaste nieuwe eigenaar gezocht, waarbij het streven naar werkzekerheid voor medewerkers voorop staat.’

Door franchisen bij Albert Heijn blijft ‘beste van Jan Linders behouden’

Moolenschot vervolgt: ‘Door de samenwerking met Albert Heijn werken we samen met een sterke en innovatieve speler waarmee we verder kunnen bouwen en groeien. Onze klanten profiteren van het beste van Jan Linders, de vertrouwde gezichten in onze supermarkten en straks ook van al het moois dat de marktleider te bieden heeft. Wij zijn blij dat we ons familiebedrijf versterken met tien prachtige winkels waar geweldige teams werken. Ik kijk uit naar en heb veel vertrouwen in een succesvolle samenwerking.’

Van Egmond: ‘Albert Heijn en Jan Linders passen bij elkaar’

Ceo Marit van Egmond van Albert Heijn is blij met de transactie. ‘Ik ben de familie Linders dankbaar voor het vertrouwen dat zij in ons hebben en ik kijk uit naar de samenwerking. Voor ons betekent deze stap een versterking van ons winkelaanbod in het zuiden van Nederland en daar ben ik heel blij mee. Net als met de overname van het distributiecentrum in Nieuw Bergen dat met het huidige team overgaat naar Albert Heijn. Ik ken Jan Linders als een servicegerichte supermarkt waar altijd een extra stap voor de klant wordt gezet. Die drive in combinatie met de passie voor lekker eten en drinken maakt dat wij heel goed bij elkaar passen.