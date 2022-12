GfK Kerstrapport 2022: Plus blijft aan kop, Lidl op twee

AMSTELVEEN - Plus behoudt bij de landelijke formules de eerste plaats in het GfK Kerstrapport 2022 die de formule afgelopen zomer heeft heroverd. Lidl staat nu alleen op de tweede plaats, terwijl Coop een verrassende sprong naar voren maakt in het rapport. Albert Heijn en Jumbo ontbreken bij de beste vier.