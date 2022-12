Aldi opent tegen zin omwonenden op Dordts winkelcentrum Bieshof

Buurtbewoners hadden in plaats van Aldi hadden liever een Action of iets dergelijks in winkelcentrum De Bieshof gezien. Dat zeiden ze eerder in het Algemeen Dagblad. Drie supermarkten zijn in hun ogen onnodig. Bovendien vrezen ze voor parkeerdrukte als er zoveel supermarkten zijn gevestigd. Dat zei Louwrens van Marion, voorzitter van de bewonerscommissie, enkele maanden geleden. Hij zou in contact treden met de gemeente. Of die zorgen zijn weggenomen, is niet bekend.

Lees ook:

Nu Aldi, Albert Heijn en Plus in De Bieshof

Met de komst van de 1200 vierkante meter oppervlakte tellende Aldi heeft het winkelcentrum De Bieshof drie supermarkten. Er zit een Albert Heijn die volgens data van Distrifood Dynamics zo’n 1400 vierkante meter groot is. Verder zit er een Plus van ondernemer Pel ’t Lam die elders in Dordrecht nog een winkel heeft. De Plus van ’t Lam heropende eerder dit jaar. De winkel groeide met 200 vierkante meter naar 1500 meter. De supermarkt, heeft net als de hoofdvestiging van ’t Lam, veel foodservice-elementen op de winkelvloer.

Aldi opent met veel tamtam

De nieuwe Aldi in De Bieshof telt zo’n 1200 vierkante meter. De winkel is naar de laatste formulebeginselen ingericht met de versafdelingen zoals de vlees-, agf- en broodafdeling in het begin van de routing. Aldi opent de winkel volgens In de Buurt Dordrecht met veel tamtam. De eerste 400 klantenkrijgen bij besteding van €20 aan boodschappen een tas met inhoud. Ook zijn er met kraskaarten prijzen te winnen en er staat een foodtruck voor de deur waar kleine gerechten van Aldi zijn te proeven.