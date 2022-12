Kerstrapport 2022: Plus wint in markt waar klant veel kritischer is op 'prijs'

Plus heeft van alle landelijke formules de hoogste waardering in de ogen van de klant. Nettorama is de beste regionale formule. Dat blijkt uit het Kerstrapport 2022. Nog een belangrijke conclusie: nog nooit vonden klanten lage prijzen zo belangrijk als nu en tegelijkertijd scoorden supermarkten nog nooit zo laag op ‘prijs’ als nu.