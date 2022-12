Broers Wieleman maken ombouw van hun Coop naar Plus niet meer mee

NIJMEGEN - Na 50 jaar houdt Coop Wieleman in Nijmegen op te bestaan en verschijnt de naam Plus op de gevel. Ondernemer Hans Wieleman en zijn broer Marc bouwen de Coop niet meer zelf om naar Plus, ze stoppen met het familiebedrijf. ‘De ombouw naar Plus is een goed moment om afscheid te nemen.’