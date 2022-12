CBL: ‘Verharding op de winkelvloer heeft een vlucht genomen’

LEIDSCHENDAM - Jules van Well gaat binnen het CBL sinds jaar en dag over het thema veiligheid. ‘Ik heb hier op kantoor nog VHS-banden over trainingen ‘soms-moet-je-nee-verkopen’. De manager personeel en organisatie van de supermarktkoepel heeft zodoende een helikopterview wanneer het gaat om veiligheid op de winkelvloer. Om die reden spreekt Distrifood met Van Well in Leidschendam over betaalinnovaties, winkeldiefstal, overvallen en de verharding in de maatschappij, die ook impact heeft op de supermarktmedewerker. ‘Over dat laatste maak ik me echt zorgen.’