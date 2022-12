PODCAST - Supers hebben een stewardess nodig in plaats van tabak

ZEIST - Tabak gaat weg per juli 2024. Er gaan heel veel supers sneuvelen, zegt Marco van Dulmen. De servicebalie moet opgaan in een zelfscanserviceplein, betoogt supermarkt-techexpert Eelco Hos: ‘Met een steward of stewardess als host: vriendelijk voor de klant, streng op de veiligheid, lees diefstal.’ Distrifood in gesprek over een tabakloze supermarkt.