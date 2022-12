Kunstmatige intelligentie aan het woord

Dit is de meest bijzondere column van Eelco Hos tot nu toe. Hij heeft hem namelijk niet zelf geschreven, dat heeft de AI-tool van ChatGPT voor hem gedaan. Het AI-algoritme kreeg de vraag om een column te schrijven over de geweldige bijdrage van AI in supermarkten. Met deze column als resultaat na 2 minuten rekenwerk. Eelco Hos heeft geen woord aangepast.