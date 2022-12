Video: Dico Bogerd (BVD Advocaten): Verlies rechtszaken vaak te wijten aan fout ondernemer

KAMPEN - BVD Advocaten nam het arbeidsrecht in de retail onder de loep. ‘De helft van de zaken voor de rechter gaat over ontslag op staande voet, daarvan sneuvelt de helft’, luidt de droge conclusie. Vaak zijn ondernemers slecht voorbereid op een rechtzaak. Dico Bogerd over de risico’s van werknemers die te hoog of te laag zijn ingeschaald. En had Deen invloed op de rechten van het personeel na overname?