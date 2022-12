Geen toename in gezonde aankopen bij Coop door ‘nudging’

VELP - Consumenten kopen niet significant méér gezonde producten als die op ooghoogte liggen of in de aanbieding zijn. Een wellicht ietwat teleurstellend resultaat van een vijfjarig onderzoek naar nudging. ‘Maar toch ook een ongelooflijk belangrijk inzicht’, zegt Josine Stuber, onderzoeker bij Amsterdam UMC. Coop was bij het onderzoek betrokken.