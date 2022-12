Thuisbezorgd.nl bezorgt vergeten boodschappen Hoogvliet

Hoogvliet wil bestelde boodschappen nog op dezelfde dag thuis laten bezorgen door Thuisbezorgd.nl dat onderdeel is van Just Eat Takeaway van de Nederlandse ondernemer Jitse Groen. De supermarktketen start de samenwerking met Thuisbezorgd.nl bij twee filialen. Klanten kunnen onder andere kiezen uit vers brood, verspakketen om snel thuis te laten bezorgen.

Hoogvliet snelle bezorging via Thuisbezorgd.nl

Hoogvliet maakt duidelijk dat de snelle bezorging via Thuisbezorgd.nl een aanvullende service is. Het betreft hier met name om kleinere boodschappen die klanten op de dag zelf vergeten zijn mee te nemen voor bijvoorbeeld de lunch of het avondeten. ‘Heeft de klant geen tijd om hiervoor naar de winkel te komen, dan komt de bezorger van Thuisbezorgd.nl gewoon naar de klant’, aldus Hoogvliet op zijn LinkedIn-pagina. Reguliere boodschappen kunnen klanten door Hoogvliet laten thuisbezorgen of in de winkel ophalen.

Spar en Albert Heijn gingen Hoogvliet voor met Thuisbezorgd.nl

Albert Heijn en Spar gingen al voor Hoogvliet al in zee met Thuisbezorgd.nl. ‘We willen beter eten voor iedereen op elk moment bereikbaar maken’, zei Albert Heijn-ceo Marit van Egmond destijds tegen Distrifood. Het is de bedoeling om binnen een tijdsbestek van 30 minuten te bezorgen. ‘Daarbij willen we graag een verser, gevarieerder en gezonder assortiment aanbieden, zoals verspakketten en pureersoepen.’ Ook Spar gebruikt Thuisbezorgd.nl.

Spar en AH werkten ook samen met Deliveroo

Eerder werkte zowel Spar als Albert Heijn nog samen met Deliveroo. Maar afgelopen zomer kondigde het bezorgplatform aan zijn activiteiten in Nederland te staken. Deliveroo is momenteel actief in 11 markten wereldwijd, aldus de maaltijdbezorger. Het bedrijf heeft vastgesteld dat het bereiken en behouden van een top marktpositie in Nederland een onevenredig investering vereist met een onzeker langetermijn rendement. Deliveroo: ‘Nederland vertegenwoordigt 1 procent van Deliveroo’s wereldwijde bruto transactiewaarde in de eerste helft van 2022.’