Raad van State oordeelt: Statiegeld op blikjes hoeft pas op 1 april 2023

Supermarkten hoeven pas statiegeld op blikjes in te voeren per 1 april 2023 oordeelt de Raad van State (RvS). Eerder liet staatssecretaris Heijnen nog weten dat ze vasthoudt aan statiegeld op blik per 31 december 2022.