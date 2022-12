Plus-ondernemer de Jong begraaft strijdbijl met ondernemersformule

STOLWIJK - Een paar jaar geleden vochten ondernemer Gerrit de Jong en Plus nog een hoogoplopend conflict uit. Plus maakte tot aan de Raad van State bezwaar tegen uitbreiding van de supermarkt van de ondernemer. De strijdbijl is begraven en nu prijkt de naam van Plus op de voormalige Coop. ‘Er staat een dikke streep onder.’