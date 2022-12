Explosieve stijging aantal acties met huismerk bij Plus

Het aantal aanbiedingen bij Plus is dit jaar in vergelijking met 2021 enorm gestegen. Vooral de piek in acties met het huismerk is opvallend. De cijfers van Plus wijken daarmee flink af van het gemiddelde in de supermarktbranche. Een branche die een lichte groei zag van het aantal aanbiedingen. Een overzicht van actiejaar 2022.