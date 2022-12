Albert Heijn Verpakkingsvrij is gedoemd te mislukken

AH Verpakkingsvrij is geen succes. De uitrol naar 50 winkels zal worden uitgesteld en uiteindelijk afgesteld. Het is een misrekening te denken dat je als reguliere supermarkt de hardcore milieubewuste consument raakt die wél voor verpakkingsvrij kiest. Samenwerken met Pieter Pot was een betere keuze geweest.