Jumbo Bas Bobeldijk test met Pepper: heeft de robot toekomst in de supermarkt?

AMSTERDAM - Jumbo-ondernemer Bas Bobeldijk verrast met de sociale robot Pepper. Die adviseert klanten in zijn winkel in Amsterdam Buitenveldert over wijn en informeert over de Jumbo’s Extra’s. Is dit de voorbode voor meer robots in supermarkten?