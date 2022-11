WK voetbal wil niet echt scoren op vloer supermarkt

ZEIST/NIJMEGEN - Fabrikanten en supermarktketens zijn ingetogen in hun campagnes rond het WK voetbal in Qatar. Wat doet dat met de winkelvloer? Ondernemers kiezen voor een ingetogen aankleding van het Oranje- schap en beperken zich veelal tot de spaaracties vanuit hoofdkantoren. De extra omzetten (in 2010 en 2014 nog tussen de 60 en 70 miljoen euro), zitten er dit jaar niet in.