Jumbo-ondernemers Van Dam en Schoonhoven van start met grootste versmarkt van het Gooi

HILVERSUM - Jumbo- ondernemers Carl van Dam en Sipke Schoonhoven openden onlangs hun vernieuwde en vergrote Jumbo in Hilversum. In de wat de ondernemers zelf een versmarkt noemen, zijn vrijwel alle elementen uit een Foodmarkt te vinden, op horeca na. ‘Dit is de grootste Jumbo- superversmarkt in het Gooi.’