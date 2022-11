Aldi gaat verder samenwerken met Trigo, leverancier kassaloze super

ESSEN - ALDI Nord gaat een strategische en langjarige samenwerking aan met technologieleverancier Trigo Vision ltd. Trigo Vision levert de technologie achter de pilot met de kassaloze winkel in Utrecht maar moet in de toekomst ook mogelijk maken realtime voorraden te controleren in de Aldi-winkels.