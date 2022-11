Colruyt: hoe een formule met vastlaag als Jumbo vastloopt

Het aandeel Colruyt verloor bijna een kwart van zijn waarde en noteerde op zijn laagste niveau sinds 2006. Daarmee ligt er grote druk op de belangrijkste concurrent van Albert Heijn en Jumbo in België. De aanleiding was een winstwaarschuwing: hoe een vastlaagformule vastloopt in een wereld vol inflatie. En zijn de vastlaagproblemen van Colruyt ook de achilleshiel van de Jumbo-strategie?