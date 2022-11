Hoe gaat het eigenlijk nu met anti-verspillingsapp Too Good To Go?

Too Good To Go redde vorig jaar 5 miljoen maaltijden in Nederland. De app probeert verspilling op de politieke agenda te krijgen en consumenten voor te lichten. Steeds meer formules sluiten zich aan als leveranciers op de app om hun afboekingen te verminderen. Dat klinkt goed, maar is een verspillingsloze wereld eigenlijk wel haalbaar? En hoe is het om te strijden voor een doel waarbij behalen betekent dat je zelf niet meer nodig bent?