'Blik' op de nabije toekomst: statiegeldverplichting

Zo halverwege november kijk ik zelf vaak alvast even vooruit: hoe gaan we de feestdagen vieren en wat gaat 2023 ons brengen? Beroepsmatig kijken juristen dan ook vaak even naar de wetgevingskalender: welke nieuwe wetten zullen in werking treden? In ieder geval het Besluit maatregelen metalen drankverpakkingen. Dat betekent dat met ingang van 31 december 2022 een statiegeldverplichting op metalen drankverpakkingen – blikjes – geldt.