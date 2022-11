ABN AMRO: supermarktklant gaat met kerst voor aanbiedingen

AMSTERDAM - Klanten gaan met kerst massaal voor aanbiedingen of ruilen A-merken in voor huismerken. Dranken krijgen het lastig in 2023 en voor brood ziet het er relatief gunstig uit. Vleesomzet gaat structureel dalen in 20203.