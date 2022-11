Adriani maakte podcast over gruwelijke overval op Albert Heijn

OOSTERBEEK - Marc Adriani maakte een podcast over de verschrikkelijke overval op Albert Heijn Oosterbeek in 1990. Twee medewerkers werden daarbij met een riotgun geliquideerd. Het nu gehandicapte derde slachtoffer Johan doet in de podcast voor het eerst in dertig jaar zijn verhaal. Adriani: ‘De podcast over deze overval raakt ook mij persoonlijk. Ik vond het erg moeilijk om de juiste toon te vinden. De feiten zijn te gruwelijk.’