Russische eigenaar brengt Hak naar holding Flexway in emiraten

GIESSEN - Neerlands Glorie Groente & Fruit (NGG&F), het moederbedrijf van Hak, is niet langer onderdeel van KDV, het Russische moederbedrijf uit Tomsk. Alle activiteiten van NGG&F maken nu deel uit van de nieuwe moederorganisatie Flexway. Flexway is net als KDV in eigendom van grootaandeelhouder Denis Shtengelov, die al ruim 12 jaar buiten Rusland woont, aldus Hak.