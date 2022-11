Fotorepo: Coop in Stompwijk herrijst als Boon's Dagmarkt

STOMPWIJK - De Coop in Stompwijk is deze week heropend onder de vlag van Boon’s Dagmarkt. Ondernemer Robert Pruyssers voelde zich direct thuis bij de nieuwe formule, en de bewoners van het dorp ook. ‘De receptie trok wel 300 mensen, inclusief de carnavalsvereniging. Ik heb nog meegelopen in de polonaise.’