Video: Dico Bogerd (BVD advocaten) ziet zaken rond metoo in supermarkt toenemen

KAMPEN- Er vinden vaker #metoo-discussies plaats, ook in de supermarkten, zegt advocaat Dico Bogerd van BVD advocaten. Hij ziet ook dat winkels de zaken niet altijd op orde hebben. Het is een groeiend risico, want #metoo ligt op de loer in een sector waar sprake is van afhankelijkheidsrelaties en minderjarigen. 'De vraag 'heb je geneukt?' kan ook door mannen als kwetsend worden ervaren.