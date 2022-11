Zwakke vraag en inflatie storten Beyond Meat verder in verlies

EL SEGUNDO - Beyond Meat rapport een dalende omzet en een oplopend verlies over het derde kwartaal 2022. De netto inkomsten bedroegen $82,5 miljoen, een daling van 22,5 procent op jaarbasis. De brutowinst was een verlies van $14,8 miljoen, dat is een brutomarge van min 18,0 procdent van de netto-inkomsten. Beyond spreekt ook van een ‘een zwakker dan verwachte vraag in de categorie’.