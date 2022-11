Interview: Doede Simonides over zijn ombouw naar Plus

DIEVER - Plus Simonides prijkt er nu pront op de gevel van de supermarkt in het Drentse Diever van ondernemer Doede Simonides. Het is de eerste grotere ondernemers-Coop die is verbouwd. De overgang van Coop naar Plus bevalt zowel de ondernemer als de dorpsbewoners. ‘We zien dat ook terug in de omzet.’