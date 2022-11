Spar heeft nu hoogste fair share in vers

De afgelopen jaren was Lidl in fair share de dominantste verkoper van vers onder de Nederlandse supermarkten. Bij Spar groeide de fair share in vers van 109 naar 115, waarmee het de eerste plaats op deze ranglijst overneemt. Fair share is het marktaandeel van een assortimentsgroep afgezet tegen het totale marktaandeel van de formule. Onderzoeksbureau GfK zet deze cijfers jaarlijks voor Distrifood op een rijtje.

Het is voor het eerst dat Spar de ranglijst aanvoert en het resultaat van een jarenlange ontwikkeling bij de formule. In 2015 bedroeg de fair share van Spar in vers nog 99. Onderzoeker Norman Buysse van GfK wijst op de veranderende positionering van de formule: ‘Spar richt zich nadrukkelijker op de dagelijkse boodschappen en gemak en niet op de weekboodschappen. Dat zorgt voor een hoger versaandeel.’ Hij benadrukt dat een hoge of lage fair share maar een deel van het verhaal vertelt. ‘Wie op vers onder de 100 zit, scoort op andere delen van het assortiment automatisch bovengemiddeld.’

Dirk van den Broek zet laagste fair share in vers neer

Dat geldt bijvoorbeeld voor Dirk van den Broek, dat net als vorig jaar de ranglijst afsluit met een fair share in vers van 88. Ook marktleider Albert Heijn zit met zijn fair share in vers onder de 100. Dit lijkt op het eerste gezicht een merkwaardige ontwikkeling voor een formule die het concept Echt Vers heeft uitgerold. Zo staat AH in vlees met zijn fair share niet bij de beste tien. ‘Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met innovaties op het gebied van vegan en vegetarisch waar Albert Heijn sterk in is’, nuanceert Buysse. Hij wijst ook op sterke prestaties van de marktleider in home en personal care.

Lidl is op ranglijst nu nummer twee, Jumbo voor het eerst bovengemiddeld

De nummer één van vorig jaar, Lidl, is met een fair share in vers van 109 nu de nummer twee op de ranglijst. Boni met 105 nummer drie. Jumbo is met de score 101 voor het eerst een bovengemiddelde versverkoper. Vorig jaar zat de formule nog exact op 100. In totaal scoren zes van de vijftien formules in het onderzoek nog een fair share van 100 of hoger. Vorig jaar deden acht van de zestien dat nog. Voormalig nummer één Deen ontbreekt voor het eerst op de ranglijst.