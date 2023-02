Zo scoren de formules in vers - Spar aan kop, Dirk hekkensluiter

AMSTELVEEN - Spar is in fair share nu de succesvolste versverkoper onder de Nederlandse supermarkten. De formule heeft zich de afgelopen jaren flink ontwikkeld en is met een fair share van 115 nu met afstand de nummer één. Lidl voerde de versranglijst de afgelopen jaren aan, maar gaat iets achteruit en moet het nu met de tweede plaats doen. Opvallend is ook de ontwikkeling bij Albert Heijn.