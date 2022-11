Maripaan zet team Jannie in om succes te maken van kathedraalwinkel Jumbo Meerstad

GRONINGEN - Een kathedraal, zo mag de zeventiende vestiging van Jumbo voor de Maripaan Groep best heten. Het pand is indrukwekkend, vol daglicht en met een hoog plafond. Team Jannie is de joker voor het vestigingspunt. Anrico Maat: ‘Klanten gingen in Reitdiep al boodschappen doen bij Jannie en niet bij Jumbo.’