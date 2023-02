Bosch terug naar Coop, loopt bestaande omzet weg?

Fred Bosch gaat terug naar Coop. Dat is opmerkelijk vindt hoofdredacteur Peter Garstenveld. Is het nodig dat de bestaande omzet van Coop steviger gestut moet worden? Plus-ceo Duncan Hoy noemde dat een risico van de fusie. Of is iets anders een de hand?