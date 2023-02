A-Insights: Marge leveranciers en Jumbo zakken weg

AMSTERDAM - Wie met financieel expert Jeroen Lustig, werkzaam bij A-Insights, naar de supermarktbranche kijkt, ziet twee grote ontwikkelingen. Jumbo levert marge in. Dat is één. Het tweede punt is de zorgelijke marge-ontwikkeling bij toeleveranciers. Uit data komt naar voren dat zij structureel te weinig verdienen, waardoor supermarkten op termijn hun eigen toekomst ook op het spel zetten.