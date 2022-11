Op langere termijn geen grote groei uit introducties

ZALTBOMMEL - €111,7 miljoen. Dat is het bedrag dat de best presterende producten twee jaar na hun introductie gezamenlijk opleveren in de supermarkten (MAT 32, 2022). In groeitempo zijn het dus toppers, maar absoluut is dit jaar niet echt een uitschieter. De groei is zelfs de laagste in 6 jaar.