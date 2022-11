Feiten & Cijfers: De ontwikkeling van plantaardige alternatieven op een rijtje

DIEMEN - De verkoop van vleesvervangers is na jaren van forse groei dit jaar aan het krimpen. Dit roept de vraag op hoe het gaat met plantaardige producten in andere assortimentsgroepen. Hier is het sentiment een stuk wisselvalliger. De tijd van groei in dubbele cijfers lijkt voorbij, het verschil tussen ruimte op het schap en omzet neemt toe, maar de categorie ontwikkelt zich nog wel beter dan veel andere assortimentsgroepen. ‘Plantaardig is nog altijd een niche-segment, maar het verdient zijn ruimte op het schap omdat je als supermarkt alle klanten van dienst wil zijn.’