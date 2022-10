Tabaksban AH Pijnacker verdrievoudigt verkoop bij lokale Primera

HOUTEN – De test van Albert Heijn in Pijnacker met het niet langer aanbieden van tabak heeft geleid tot een verdrievoudiging van de tabaksverkoop bij de lokale Primera. De cadeau-artikelen in de gemakswinkel staan door de nieuwe klantenstroom ook op een index 140. AH Pijnakcer is het eerste filiaal dat vooruitloop op het tabaksverbod per 2024. Supermarkten dreigen niet alleen tabaksomzet te verliezen maar ook omzet in wenskaarten en loten.