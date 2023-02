Klanten na ombouw Coop naar Plus: ‘Ik kies Plus en niet AH'

ZAANSTREEK/HARMELEN - Plus stevent rechtstreeks af op zijn grote doel voor 2022: zeventig supermarkten ombouwen van Coop naar Plus. In totaal verschieten driehonderd winkels over drie jaar van oranje naar groen. De teller staat sinds de massale ombouwoperatie begon in april 2022 op ruim vijftig. Dat betekent dat een groot aantal voormalige Coop-klanten soms al een half jaar hun inkopen doen bij Plus. Of verkassen ze nu juist naar een andere formule? Distrifood gaat erop uit en peilt de meningen over de van Coop naar Plus omgebouwde winkels in de Zaanstreek, Harmelen en het Drentse Diever.