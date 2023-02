Waar is de Albert Heijn infographic met het plan van aanpak tabaksreductie?

Tabak. Je kunt er een ethische mening over hebben. Dat het ongezond is. Dat het een goede (of slechte?) zaak is dat de supermarkt stopt met de verkoop van tabak. Feit is dat het voor de supermarkten ook een tikkende tijdbom is onder een duurzame positionering, stelt hoofdredacteur Peter Garstenveld. Hij ziet over zijn bureau wel de infographics over plastic en suikerreductie langskomen maar niks over tabak terwijl de tijd dringt.