Is dit de supermarkt van de toekomst?

Eindhoven - Niemand weet hoe de supermarkt er over dertig jaar uit zal zien, en of de supermarkt zoals we hem nu kennen dan nog wel bestaat. De expositie Embassy of Food: Supermarket 2050 in het Klokgebouw bij Strijp-S te Eindhoven doet hierover een voorspelling.