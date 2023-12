Het oogt allemaal wat vriendelijker tussen Albert Heijn en de franchisers

Albert Heijn en de franchisers lagen in het verleden geregeld op ramkoers. Nog steeds zijn er pijnpunten tussen beide partijen, maar de relatie lijkt intussen verbeterd, merkt Distrifood-redacteur Herman te Pas. Zeker nu de Albert Heijn-franchiser in deze zware tijden gemiddeld genomen een stuk beter af is dan zijn concurrenten bij Jumbo en Plus.