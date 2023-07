Van Veen: 'Te veel mensen van de marktleider gehaald'

VEGHEL - Jumbo-topman Ton van Veen legt in een interview uit waarom hij wijzigingen in de strategie van Jumbo doorvoert. 'We hebben te veel mensen van de marktleider gehaald die hun manier van werken invoerden' en 'We waren ook te veel met andere zaken bezig dan met de winkels'.