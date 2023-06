AH-franchiser Guido Zonnenberg doet het net even anders

DOETINCHEM - AH-franchiser Guido Zonnenberg in Doetinchem voelt zich als oud-C1000-man tegenwoordig helemaal thuis bij de marktleider. Het was even wennen, maar AH biedt tegenwoordig meer ruimte. De ondernemer kiest dan ook op details zijn eigen weg, met de servicebalie, bloemen, wenskaarten en lokaal assortiment.