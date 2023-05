Aviko creëert met Churros nieuw gebruiksmoment

De jury van de Wheel of Retail spreekt zijn respect uit voor Aviko, dat met de introductie van Churros een nieuw gebruiksmoment creëert als dessert of als snack. De bereidingswijze met oven of airfryer zorgt voor gebruiksgemak. Een terechte Wheel.

Aviko Churros zijn Spaanse snacks van gefrituurd deeg, die met suiker of warme chocoladesaus een lekkernij zijn voor na de maaltijd. Hiermee zet de consument in een handomdraai een heerlijk dessert op tafel. Krokant vanbuiten en luchtig vanbinnen, eenvoudig te bereiden in oven of airfryer, te serveren met poeder- of kaneelsuiker, chocoladesaus of ijs. Niet alleen lekker als dessert, maar ook als snack.

Brand Manager Daniël van Londen: ‘We willen Aviko meer als maaltijdmerk positioneren. Het dessert maakt daar natuurlijk ook onderdeel van uit. Daarom hebben we Churros op de markt gebracht.’

Aviko Churros is begin 2022 geïntroduceerd in het vriesversvak met een opvallende roze verpakking. Country Manager Ruben Driessen: ‘We hadden de introductie nog niet eens gepland toen we er bij Plus over te spreken kwamen. Daar werd zó enthousiast gereageerd dat we de introductie in een paar dagen hebben doorgevoerd, waarmee Plus de primeur had. Zij hebben het een platform gegeven via diverse media, waarna later ook de andere supermarkten zijn aangesloten.’

Wat was belangrijk in de campagne?

Van Londen: ‘Het succes van Aviko Churros begon met name door een goede schappositie bij het diepvriesgebak, opvallende (schap)communicatie en goede ondersteuning in de folder. We hebben daarbij een social media campagne gelanceerd met lekkere recepten ter inspiratie. Dat werd vervolgens veelvuldig gedeeld op social media. De succesfactoren hier zijn de relevante propositie voor de consument, de goede samenwerking met de retailer en relevante, shareable content.’

Waarom was dit vooraf een product met marktpotentie ?

Driessen: ‘We zien dat met name door Corona de out-of-home-beleving naar thuis wordt gehaald. Dat geldt ook voor Churros. Deze lekkernij zie je vaak op festivals, kermissen of in de horeca. Nu kan de consument dit product ook zelf bereiden in de airfryer of oven. Het past in de trend van gemak en thuis genieten.’

Waar veel innovaties snel weer van het schap verdwijnen is Churros echt here to stay.” — Daniël van Londen



Hoe groot is het succes geworden?

Van Londen: ‘Waar veel innovaties snel weer van het schap verdwijnen is Churros echt here to stay . Het product ligt inmiddels in bijna alle supermarkten en heeft een goede rotatie. We zien ook dat we hiermee relevanter worden voor jongere doelgroepen. Bovendien versterken we hiermee onze merkbelofte, want met Churros is het letterlijk een feest aan tafel.’

Welk vervolg voorzien jullie?

Driessen: ‘De introductie van Aviko Churros is een goed voorbeeld van de uitrol van onze categorievisie om Aviko als belangrijk onderdeel van de avondmaaltijd te positioneren en daarmee waarde toe te voegen aan onze categorie. Ook zien we kansen om jongere doelgroepen zoals millennials en Gen Z aan ons te binden. Naast Churros is Grip ’n Dip daar ook een mooi voorbeeld van. Een scoop-vormige friet die je heel gemakkelijk in saus kunt dippen. Superleuk en weer eens wat anders tijdens een borrel met vrienden. Ook hiermee zorgen we weer voor feest aan tafel.’