Han Bouwens wil weer vlammen en vergroot zijn ‘moeilijke’ Haarlemse AH

HAARLEM - Albert Heijn-franchiser Han Bouwens heropende recent zijn vernieuwde en flink grotere Albert Heijn in Haarlem. De winkel zat in het slop, onder meer door problemen met een parkeergarage. Daardoor was de drive er ook een beetje uit bij ondernemer en medewerkers. Die is weer helemaal terug. ‘We maken een comeback.’