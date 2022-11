Anastasia Dellis: 'Gorillas eerste flitsbezorger die vergunning krijgt voor darkstore in woonwijk’

Dellis noemt de toestemming van Utrecht om in een woonwijk te opereren een ‘exceptionele mijlpaal’ die de rol van Gorillas als pionier in flitsbezorging onderschrijft. De vergunning die Utrecht gaf om een darkstore te beginnen in de woonwijk is het resultaat van een open dialoog en nauwe samenwerking tussen de gemeente en de buurt, aldus de baas van Gorillas in Nederland op haar LinkedIn. Een halfjaar geleden begon de flitsbezorger in Westerdijk en benadrukte aan tegenover de buurt dat opmerkingen voor verbetering welkom is. ‘Hieruit bleek dat we een tandje bij moesten schakelen: onze werkwijze veranderen zodat deze beter in de buurt zou passen.’

Verbeterpunten darkstore Gorillas

Adjunct-directeur Joost Claessens vertelt aan RTV Utrecht welke verbeterpunten het bedrijf doorvoerde in Westerdijk dat vlakbij het centrum ligt. Zo verminderde de flitser het aantal leveringen. Gemiddeld rijdt een vrachtwagen vier keer per dag voor om bestellingen af te leveren. ‘Dat gebeurt nu niet meer voor 08.00 uur ’s ochtends doordeweeks en 10.00 uur in het weekend.’ Ook staan de fietsen van de riders nu binnen. Bovendien werkt Gorillas aan de veiligheid op straat, voegt Claessens toe. ‘Alle bezorgers krijgen een veiligheidstraining.’ Westerdijk volgens de topmanager van Gorillas ‘een schoolvoorbeeld hoe flitsbezorging een plek in een woon-werkgebied kan krijgen.’

Bewoner over darkstore Gorillas: lokale kunt in plaats van reclames

Buurtbewoner Ronnie Pluk is redelijk tevreden met het door flitsbezorger Gorillas geleverde werk zegt hij tegen RTV Utrecht. Het felle licht en de reclames aan de buitenkant hebben plaatsgemaakt voor lokale kunst, de bezorgfietsen die buiten stonden zijn naar binnen verplaatst en de bezorgers wachten niet meer buiten op de stoep, somt hij op.

Flitsbezorgers Getir en Flink worstelen met overlast van darkstore

Net als Gorillas worstelen Getir en Flink in Utrecht ook met het binnen de perken houden van de overlast die buurtbewoners ervaren. Zo sommeerde de gemeente Flink de locatie aan de Amsterdamsestraatweg te sluiten. De flitser voert een juridische procedure met de gemeente om deze weer open te krijgen. Verder beraadt de rechtbank zich of de vestiging aan de Nobelstraat open kan blijven. Voor een derde darkstore buiten de stadsgrenzen verleende Utrecht wel een vergunning aan Flink. Getir deed tijdelijk vergunningsaanvragen voor distributiepunten aan het Wolvenplein en de Beneluxlaan.

Flitsbezorgers: rechterlijke uitspraken over darkstore zijn niet eenduidig

De gemeenten en flitsbezorgers weten niet waar ze aan toe zijn. Rechterlijke uitspraken over het toestaan van een darkstore zijn tot nu toe niet eenduidig, meldt RTV Utrecht. Wat zijn flitsbezorgers eigenlijk? Dit is de belangrijkste vraag waar gemeenten en flitsbezorgers een antwoord op willen hebben. Daaruit volgen nog vragen als: vallen de darkstores onder detailhandel of zijn het dc’s? Horen ze dus in de winkelstraat of op een bedrijventerrein?

Andere darkstore van Gorillas in Utrecht

Gorillas ontving een vergunning voor de darkstore in Westerdijk voor een jaar. Maar het is nog onzeker wat er met de locatie aan de Gansstraat gebeurt. Hier handelt Gorillas volgens Utrecht in strijd met het bestemmingsplan. Over de toekomst van deze darkstore komen nog gesprekken met de gemeente.